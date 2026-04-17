お笑いコンビ「バナナマン」設楽統が１７日、ＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）に生出演した。設楽は１６日の同番組を人間ドックで休んでいた。２日ぶりの出演に設楽は「昨日、私、ちょっとお休みいただきまして」と切り出し「今日、やったら土日だから。今日、バリバリがんばります」とカメラ目線でメッセージを伝えスタジオを和やかな笑いに包んでいた。さらに１６日は「大腸カ