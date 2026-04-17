大人の女性にぴったりなスイムウェアを探している方へ♡CurensologyとSpeedoによる特別なコラボコレクションが登場しました。ファッション性と機能性を兼ね備えたアイテムは、水辺だけでなく日常にも取り入れやすいデザインが魅力。美しく見せながら快適に過ごせる、新しいスイムスタイルを提案します。 上品さと体型カバーを両立 Swimsuit（品番：SFW22637C／22,000円）は、大人の女性が安心して着られるデザイ