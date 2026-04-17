【WWE】SMACK DOWN（4月10日・日本時間11日／カリフォルニア・サンノゼ）【映像】ケガ抱える日本人女子、驚きの“絶叫”アクロバティック負傷を抱えたまま女子王者に挑んだ日本人女子レスラーが、痛みをこらえて絶叫〜満身創痍の場外アサイムーンサルトで会場を震撼。勝敗を超えた「魂の一撃」に、ファンの「かっけえ」「すげえわ」など称賛コメントがネット上に溢れ返った。WWE「SmackDown」