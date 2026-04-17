台湾・鴻海（ホンハイ）とは？ 台湾で実車を見てきた台湾の「鴻海（ホンハイ）精密工業（英語名：フォックスコン）」にいま、世界の自動車メーカーが注目しています。日本では、2025年に日産とホンダが合併交渉に絡んで様々な報道があったことで、ホンハイという名前を初めて聞いた人もいるでしょう。【画像】超カッコいい!? これが「高級ミニバン」です。画像を見る！（30枚以上）同社はアップル、アマゾン、グーグルなどIT