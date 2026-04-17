＜KKT杯バンテリンレディス 事前情報◇16日◇熊本空港カントリークラブ（熊本県）◇6596ヤード・パー72＞否定しなかったのは意外だった。前週の「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」で今季初の予選落ちを喫した菅楓華は「ショットがまだしっくりこない。ドライバーから気持ちよく振れていない。全体的にあまりよくない感じ」と少し弱気になっていた。表情はいつものように穏やか。笑顔で取材には対応してくれた。ただ、声