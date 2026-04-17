＜JMイーグルLA選手権初日◇16日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞海外メジャー初戦「シェブロン選手権」を来週に控えた前哨戦は第1ラウンドが進行中。日本勢は12人が出場している。【写真】渋野日向子が子どもたちに言葉を贈る午後組でプレーする渋野日向子が、先ほど前半の競技を終えた。2番でボギーが先に来る展開になったが、8番でピン奥から2メートルを沈めて、初バーディ。9番をパーとし、イ