イギリス国教会の最高指導者、ムラリー・カンタベリー大主教は16日、イランへの攻撃に反対してアメリカのトランプ大統領から名指しで批判を受けているローマ教皇レオ14世に対し、支持する姿勢を明らかにしました。ムラリー氏は声明で「私は、キリスト教において兄弟である教皇レオ14世が平和を求め、勇気をもって発した呼びかけに賛同する」と述べたうえで、「罪のない人々が殺害され、追放され、家族が引き裂かれて未来が破壊され