一面に広がる淡い青色の花は、まるで青のじゅうたんのようです。 【写真を見る】三重・志摩市観光農園でネモフィラが見ごろ 約30万株が咲き青いじゅうたんのよう 三重県の志摩市観光農園では、3000平方メートルほどの広場に、およそ30万株のネモフィラが植えられています。ネモフィラは、北アメリカ原産の一年草で、花言葉の一つは「清々しい心」です。 去年12月に種まきし、今月上旬から咲き始めて、いま、見ごろを迎え