植田日銀総裁中東情勢の経済への影響かなり不透明という意見で一致 植田日銀総裁は、G20財務相中銀総裁会議で米イラン紛争が経済・物価・金融情勢に与える影響について議論したと述べた。 中東情勢の経済への影響はかなり不透明という意見で一致した。経済物価見通し実現の確度やリスクを点検して政策判断する。実質金利は非常に低く、非常に緩和的だ。物価の上振れリスクと景気の下振れリスクの両方がある。どういう対応