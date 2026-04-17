ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本史上初めて金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組の電撃引退発表に、各界からねぎらいの言葉がおくられている。１７日、「りくりゅう」はＳＮＳ上で連盟での引退を表明。国際スケート連盟（ＩＳＵ）の公式アカウントは「世界中が『りくりゅう』を恋しがる」と記した。ＩＳＵ公式アカウントは、りくりゅうがミラノ五輪で金メダルを獲得した写真を掲載。