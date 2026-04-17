ＭＬＢ公式サイトは１６日（日本時間１７日）、最新版の「打者パワーランキング」を発表し、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１位をキープした。開幕前に続く今季２度目のランク付けで、同サイトは「シーズンが始まって数週間たった今もその座を維持している。４度のＭＶＰを誇る大谷はまだ本来の調子には達していないが、驚異的なペースで出塁を続けており、４８試合連続出塁は１９００年以降のドジャースの選手としては４