子どもの「おやつ食べたい！」の声に応えたい 子どもが休みとなると、お昼ごはんの準備やおやつの用意で大忙し。そんな負担を少しでも軽くするために、今回紹介したいのが「スプーンクッキー」です。 スプーンクッキーと聞いて、スプーンの形をしたクッキーをイメージされた方も多いと思いますが、今回ご紹介するのは「スプーンで食べるクッキー」。作り方はいたってシンプルで、マグカップやお皿に薄力粉やホットケーキミック