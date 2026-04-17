大分県大分市のアミュプラザおおいたの2025年度の売上高が過去最高となったことが分かりました。 アミュプラザおおいたを運営するJR大分シティによりますと開業10年目にあたる2025年度の売上高は254億円で前の年を5億円上回ったということです。2年連続で過去最高を更新しています。 アミュプラザおおいた テナントと県内企業などが連携したコラボ商品を限定販売したほか、トキハ本店との連携強化などが要因だ