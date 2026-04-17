大分県国東市国見町で春の風物詩のヒジキ漁が始まりました。 国東市は県内有数の天然のヒジキの産地で、毎年この時期に漁が解禁されます。 国東市国見町 国見町では、15日漁が解禁され、漁師たちが早速岩場に生えたヒジキを刈り取っていました。 ことしも自慢できる出来となっているようです。 国東市国見町 ◆漁師 「天然だからいい。いい味がすると思う。自慢出来ます！日本一ですから