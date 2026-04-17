大分県内の小学5年生と中学2年生を対象とした県独自の学力調査が16日実施されています。 この学力調査は県内の児童や生徒の学力や生活状況を把握して、学習指導の充実や日常生活の改善などに役立てようと、県教育委員会が毎年この時期に行っているものです。 大分市内の小学校 小学5年生と中学2年生を対象としていて、2026年度は県内ほとんどとなる小中学校と義務教育学校あわせて366校で実施され、およそ1万8