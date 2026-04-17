16日の大分県内は晴れ渡る空が広がりました。 大分市の寺では八重桜が咲き誇っていて、華やかな風景が広がっています。 上空からの映像とともにお伝えします。 一心寺（大分市） 山あいにある広大な敷地。そこに広がるのはサクラの雲海です。 こちらは大分市廻栖野の一心寺です。八重桜などおよそ700本がいま見ごろとなっています。 ソメイヨシノよりも遅咲きの八重桜は「ボタンザクラ」とも呼ばれてい