熊本地震の本震から16日で10年です。 最大震度6弱を観測した大分県別府市では16日、地震の発生を想定して災害対策本部を設置する訓練が行われました。 別府市役所 2016年4月16日に発生した熊本地震の「本震」で、県内では観測史上初めて別府市と由布市で最大震度6弱を観測。3人が災害関連死で亡くなり、およそ8400棟の建物に被害が出ました。 地震から10年となる16日、別府市役所では職員およそ40人が参加し