熊本地震の本震から16日で10年です。 大分県では、防災活動に役立ててもらおうと地震体験車の貸し出しを行っていて16日は、県庁で各市の職員が車両の操作の講習を受けました。 県庁 2016年4月16日に発生した熊本地震の「本震」。県内では別府市と由布市で観測史上最大となる震度6弱を観測。 3人が災害関連死で亡くなり、およそ8400棟の建物に被害が出ました。 10年が経った16日、県庁では、各市の職員が集