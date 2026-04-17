発生から10年が経った熊本地震。 今週お届けしてきたシリーズ企画は今回が最終日です。 当時、由布市湯布院町では観光業も大きな打撃を受けました。 地震で被災し建て替えを余儀なくされた旅館の今を取材しました。 由布市 ◆山荘わらび野 高田淳平代表 「従業員を（営業が）続けられないからと解雇する時が一番きつかった」 10年前の4月16日、地震で被災した旅館「山荘わらび野」の代表、高田淳