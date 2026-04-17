共働きや時短志向が広がり、家庭でごはんを食べる景色も変わってきた。毎回炊きたてを食べるのではなく、まとめて炊いて冷凍する、お弁当にする、保温したまま後で食べる。そんな“炊きたてではないごはん”をどうおいしく食べるかが、今の家庭の新たな悩みにもなっている。新生活の慌ただしさのなかで、その悩みを“炊飯”で解決する商品が再注目されている。ミツカンから登場した炊飯調味液『ごはんをふっくらおいしく』は「こ