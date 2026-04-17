米国との第3戦に向け調整する宮沢＝コマースシティー（共同）【コマースシティー（コロラド州）共同】サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」は17日（日本時間18日）、コロラド州コマースシティーで米国との国際親善試合3連戦の最終戦に臨む。16日は試合会場で調整し、宮沢（マンチェスター・ユナイテッド）は「遠征の勝敗を決める試合。個人としてもゴールが欲しい」と闘志を燃やした。ここまで1勝1敗。狩野監督代行は「目