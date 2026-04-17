米中央軍司令部で記者会見するヘグセス国防長官＝3月、フロリダ州タンパ（共同）【ワシントン共同】ヘグセス米国防長官は16日の記者会見で、トランプ政権によるイラン攻撃に批判的だとして報道機関を非難した。イエス・キリストと敵対したファリサイ派と呼ばれるユダヤ教徒に言及し「報道機関は彼らと同じだ。トランプ大統領への政治的な敵意で、米国の戦士の輝きが見えなくなっている」と主張した。米軍が対イラン軍事作戦で