元HKT48で女優の田中美久（24）が16日、自身のインスタグラムやXを更新。今月11日に俳優中島裕翔（32）との結婚を発表した女優新木優子（32）との2ショットを投稿した。「ゆうこちゃんとランチしてお買い物して今からお仕事！楽しすぎて幸せだった」と報告。ドラマ共演などで仲良くなった新木と笑顔で寄り添う写真や動画を公開した。田中はピンクのトップスにグレーのパーカを羽織ったデニムコーデ。「お揃いの帽子を買ったよ月1