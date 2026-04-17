16日午前、男鹿市野石の草地で原野火災がありました。けがをした人はいませんでした。男鹿警察署の調べによりますと16日午前、男鹿市野石の草地から出火しました。付近を通りかかった男性が煙が上がっているのを発見し、確認したところ雑草に燃え広がっていたため消防に通報しました。火は午後1時すぎに消し止められましたが、草地の枯れ草など約1,900平方メートルが燃えました。けがをした人はいませんでした。警察が出火の