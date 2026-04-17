ＦＲＯＮＴＥＯに大量の買い注文。カイ気配のまま上値抵抗ラインとして意識された７５日移動平均線をブレイクして８００円台後半に歩を進めている。同社は独自の自然言語解析ＡＩなどを活用した法律関連事業を起点に、近年はＡＩソリューションに横展開し、医療などライフサイエンス分野が収益に貢献している。１６日取引終了後、アステラス製薬と標的分子探索に関する契約を締結したことを開示した。ＡＩ創薬支援サӦ