誤嚥性肺炎の予防には、日々の積み重ねが重要です。生活習慣の見直しや口腔ケア、専門職によるサポートを取り入れることでリスクを抑えられます。本章では、長期的に嚥下機能を維持するための実践方法を紹介し、健康的な生活を支えるポイントを解説します。 監修医師：松本 学（きだ呼吸器・リハビリクリニック） 兵庫医科大学医学部卒業 。専門は呼吸器外科・内科・呼吸器リハビリテーション科。現在は「きだ呼