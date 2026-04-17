AZは16日、カンファレンスリーグ（ECL）・準々決勝セカンドレグでシャフタール・ドネツクと対戦し、2−2で引き分けた。試合後、AZを率いるリーロイ・エヒテルド監督が、UEFA（欧州サッカー連盟）を通して、同試合のメンバー構成について語った。敵地でのファーストレグを0−3で落とし、ホームに戻ってきたAZは、スコアレスで迎えた58分に先手を取られ、窮地に立たされる。それでも、73分にデンマーク人MFイサク・イェンセンが