お笑いコンビ「バナナマン」設楽統（52）が17日、MCを務めるフジテレビ系「ノンストップ!」（月〜金曜前9・00）に出演。2日ぶりに復帰した。設楽はオープニングで「おはようございます」と元気にあいさつ。「昨日私、ちょっとお休みいただきまして。きょうやったら土日だからあれですけど、きょうバリバリ頑張ります！」と意気込んだ。欠席理由について「大腸カメラやった」と説明した。前日16日、設楽は人間ドックの大腸内