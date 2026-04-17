Image: Yang et. al, 2026 NASAのアルテミスIIミッションが無事成功、クルーメンバー4人が地球に帰還しました。が、NASAは大きな問題なしとしていますけれど、着陸用カプセルの一部が剥がれ落ちるという問題も発生し、これについては調査を行うとのこと。カプセルには耐熱シールドが施されているのですが、大気圏再突入がいかに過酷か、その熱対策がいかに重要かが改めて浮き彫りになりまし