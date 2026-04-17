筆者の友人A子さんのエピソードをご紹介します。A子さんは幼い息子と夫の3人暮らし。産後は保育園の選考に落ちてしまいすぐには働けず、夫の収入だけで家計のやりくりをしていました。しかしA子さんの夫には金銭感覚の大きな偏りがあって……？ 生活費が3万円！？