グッズのクオリティの高さや、何が出るか分からないワクワク感、ガチャガチャとハンドルを回す楽しさが相まって、大人も子どもも夢中になっている人が多いカプセルトイ。子ども向けおもちゃの域を超え、いまや大人のコレクション欲もくすぐる存在に。日本ならではのカルチャーとして、海外からの観光客にも積極的にアピールしたいところです。今回は、そんなカプセルトイから、【サンリオ】のアイテムにフォーカ