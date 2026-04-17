記事ポイント「いぶりがっこフロマージュケーク」はGI登録産品のいぶりがっこを使った新作スイーツです。「いぶりがっこフロマージュケーク」は2026年4月18日から大曲食堂で販売します。「いぶりがっこフロマージュケーク」はチーズのコクと燻製香が重なる少し大人の味わいを楽しめます。「いぶりがっこフロマージュケーク」は秋田名物いぶりがっこをスイーツとして味わえる新メニューです。「いぶりがっこフロマージュケーク」はG