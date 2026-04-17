記事ポイントFLOLUXが購入ごとに生理用ナプキン5枚分を寄付するチャリティーソープを発売します。One for All Soap Moon for RED BOX -Herb Garden-はデリケートゾーンにも配慮した全身用石けんです。One for All Soap Moon for RED BOX -Herb Garden-は4月9日から公式サイトと代官山 蔦屋書店で展開します。FLOLUXが初のチャリティーアイテム「One for All Soap Moon for RED BOX -Herb Garden-」を販売しています。One for All S