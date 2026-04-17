日本にある中国大使館は、元自衛官らを名乗る人物から3月に2度、脅迫を受けたと明らかにしました。【映像】中国大使館が受け取った脅迫状中国大使館はきのう、先月5日に「元警察官と元自衛官で構成する精鋭部隊」を名乗る人物から「中国大使館を襲撃し日本国内の支那人を一人残らず、消し去る」などと書かれた脅迫状が届いたとSNSで明らかにしました。大使館側は警察に通報しましたが、「日本側はこれを重視せず、真相を解明