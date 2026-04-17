中東情勢の影響で石油由来の医療物資の供給不足が懸念される中、高市総理大臣は、国が備蓄している医療用手袋の在庫の一部を5月から放出する方針を表明しました。【映像】国備蓄の医療用手袋高市総理大臣「国がパンデミックの発生に備えて備蓄している医療用手袋を、手袋の確保に支障を来している医療機関向けに5月から5000万枚放出します」政府はきのう、中東情勢に関する関係閣僚会議を開き、高市総理は供給不安の声が出てい