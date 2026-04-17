イランとアメリカの一時停戦後も攻撃が止まなかったイスラエルとレバノンが、10日間の停戦に合意したとトランプ大統領が発表しました。【映像】攻撃を受けたレバノン・ナバティエ（実際の様子）トランプ大統領は16日、自身のSNSにレバノンのアウン大統領とイスラエルのネタニヤフ首相と「有意義な会談をした」と投稿しました。そのうえで、両国が日本時間17日の午前6時から10日間の停戦に合意したと明らかにしました。また