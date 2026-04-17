世界的人気格闘ゲーム『ストリートファイター』のハリウッド実写映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』（10月16日公開）のティザー予告映像が解禁された。【動画】ティザー予告＆キタオ・サクライ監督のコメントあわせて、日本語吹替版キャストも発表され、リュウ役を高橋広樹、ケン役を岸祐二、春麗役を折笠富美子、ガイル役を安元洋貴、キャミィ役を沢城みゆき、バイソン役を鶴岡聡が担当。ゲームシリーズでおなじみの