アメリカのトランプ大統領は、戦闘終結に向けたイランとの再協議を今週末に実施する可能性があると述べました。【映像】トランプ氏、イランと「良い合意になるだろう」トランプ大統領「イランとの合意が成立する見通しは非常に良好だ。良い合意になるだろう、核兵器を持たないという合意になる」トランプ大統領は16日、記者団に対してイランとの交渉は順調に進んでいると述べ、イラン側が核兵器を保有しないことなどで「同意し