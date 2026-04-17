米ワシントンでスターマー英首相（右）と話すマンデルソン氏＝2025年2月（ロイター＝共同）【ロンドン共同】英紙ガーディアンは16日、米富豪エプスタイン氏との親密な関係を問題視され昨年9月に解任されたマンデルソン前駐米大使が、大使就任前に機密情報取り扱いに関する身辺調査で不適格と判断されていたと報じた。既にスターマー首相が大使に任命した後で、結果を通知された外務省は問題視しなかったという。首相官邸は英メ