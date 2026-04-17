飼い主さんが帰宅すると大喜びしながら、歓迎してくれるという豆柴さん。その時、必ず見せてくれるという『とある習慣』が可愛すぎると話題になっているのです。 『理由は分からないけれど…』あまりにも微笑ましいその光景は記事執筆時点で6万回を超えて表示されており、Xユーザーを悶絶させることとなったのでした。 【動画：飼い主が帰宅すると大喜びする犬→なぜかいつも『何か』を咥えていて…可愛すぎる