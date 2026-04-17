お散歩中に通りすがりの人に「触って大丈夫な子ですか？」と声をかけられた時、飼い主さんが返事をする前にワンコが「OK」と態度で示していて…？甘え上手なワンコの行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で228万回を超えて表示され、10万7000件のいいねが寄せられています。 【写真：『犬を触っていいですか？』と聞かれたので、ふと犬に目を向けたら…会話中の『まさかの光景』】 お散歩中に声を掛けられたら… Xアカウ