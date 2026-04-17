イオンは、プライベートブランド（PB）「トップバリュ」の2026年度売上を2ケタ増の1・4兆円（前期1.2兆円）に引き上げる方針だ。4月9日開催の決算説明会において、吉田昭夫社長は「中東情勢の悪化で電気代の上昇が見込まれ、先行きも不透明なことから、生活防衛意識はますます高まる。この節約志向が継続する環境下、我々は『トップバリュ』を生活者の受け皿として、さらなる支持を獲得していきたい」と語った。■成長カテゴリー