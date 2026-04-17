イオンは2030年度に向け、都市型の小型スーパー「まいばすけっと」の日販80万円達成と2500店舗体制の構築を目指す。4月9日開催の決算説明会において、吉田昭夫社長は「昨年度中に首都圏1323店舗まで拡大したが、直近の日販は72万円に達した。コンビニと比較しても競争優位性のある水準になってきた」と手応えを語った。吉田社長は「まいぱすけっと」について「前期は増収増益。安定的に利益を創出する業態に成長した」と評価。