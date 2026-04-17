今回ご紹介するのはダイソーで購入したシリコーン製のキッチンブラシ。これがブラシ…？と不安になる見た目ですが、これが何かと便利なんです！野菜や食器を洗うだけでなく、オープナーとしても使用可能。また従来のスポンジやたわしに比べてメンテナンスがしやすいんです。さっそくチェックしていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：フタも開けられるシリコーンキッチンブラシ価格：￥110（税込）販売ショップ