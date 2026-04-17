今回ご紹介するのはダイソーで購入したiPhoneケース。ギラギラと輝くデザインは派手ながら、スタイリッシュでおしゃれです。他で買ったら高そうなデザインですが、驚きの330円（税込）。しかもデザインだけでなく、持ちやすさも◎なケースなんです！実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ぽこぽこケース（アイフォーン用、15＆14）価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイ