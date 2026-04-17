日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は１７日、「りくりゅう」ことフィギュアスケートのペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が連名で引退を表明したことを報じた。総合司会の水卜麻美アナウンサーが「速報です。２月のミラノ・コルティナオリンピックで金メダルを獲得したフィギュアスケートの『りくりゅうペア』こと三浦璃来選手、木原龍一選手が今シー