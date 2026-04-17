ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで、日本史上初めて金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が１７日、ＳＮＳで現役引退を発表した。五輪をはじめ世界選手権、グランプリファイナルでの優勝など、数々の日本初の偉業を達成してきた「りくりゅう」。次世代を率いる筆頭格の「ゆなすみ」こと長岡柚奈、森口澄士（木下アカデミー）組も、それぞれのＳＮＳで反応をつづった。森口は自身のインスタ