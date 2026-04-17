テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１７日、「りくりゅう」ことフィギュアスケートのペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの三浦璃来、木原龍一組がＳＮＳで引退を表明したことを速報した。スタジオでは、２人が連名で発表したＳＮＳでのコメントを紹介した。コメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏は、今後、アイスショーなどで２人の演技が見られる可能性を指摘した上で「競技