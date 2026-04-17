熊本市中央区慶徳堀町で17日午前4時30分過ぎ、強盗事件が発生。30代ぐらいの男2人組が停車中の車の窓越しにナイフのようなものを突きつけて、現金約2万円を奪った。 犯人は熊本駅方面へ徒歩で逃走した。犯人の特徴1人は30代ぐらいグレーのポロシャツ、黒色ズボン、片言の日本語もう1人は30代ぐらい、服装不明