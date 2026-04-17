元衆議院議員で、外資系証券会社での勤務経験を持つ杉村太蔵氏。証券マン時代に培った知見と自身の投資経験をもとに、実践的なポートフォリオ戦略を解説する。投資資金500万円を例に、「10年で2倍株」と「10年で10倍株」を組み合わせた長期投資の妙味に迫る。※本稿は、杉村太蔵『杉村太蔵の推し株「骨太」投資術』（文藝春秋）の一部を抜粋・編集したものです。日経平均10万円を見据えて500万円から始める投資戦略よく投資関連